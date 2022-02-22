Рада Федерації Росії слідом за Держдумою ратифікувала “договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з псевдореспубліками “ЛДНР”.

Закони про ратифікацію цих документів повинні набути чинності з моменту офіційної публікації.

Так звані “договори з ЛНР та ДНР” передбачають, що сторони укладають їх на 10 років з автоматичним продовженням. Вони передбачають начебто спільну з Росією “охорону кордонів” та можливість використання військових баз та військової інфраструктури.

Також передбачається, що на території кожної зі сторін визнаються документи, “видані державними органами та органами місцевого самоврядування іншої сторони”.

21 лютого Росія визнала “незалежність” псевдореспублік “ЛДНР”. Також президент РФ Володимир Путін підписав “договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з териристичними угруповання.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що визнання незалежності терористичних формувань з боку Росії означає односторонній вихід Москви з Мінських угод та ігнорування рішень нормандської четвірки.

Крім того, глава держави повідомив, що розгляне пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією після так званого визнання цією країною терористичних угруповань “Д/ЛНР”.