Росія визнала терористичні утворення “ДНР” та “ЛНР” у межах всієї території Донецької та Луганської областей України.

Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Путін.

– Що стосується кордонів, у яких межах ми визнаватимемо ці республіки. Ми їх визнали, а отже, визнали їх “конституції”. А в “конституціях” прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей – у той час, коли вони були у складі України, – сказав президент Путін.

При цьому президент РФ наголосив, що “територіальні питання” “ДНР” та “ЛНР” мають вирішуватися ватажками бойовиків із владою України в ході переговорів.

Офіційний Київ неодноразово заявляв, що не визнає терористичних формувань на Донбасі, а також не збирається вести переговори з ставлениками Кремля до ОРДЛО.

Днем раніше, 21 лютого, російський президент оголосив про визнання “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛДНР”.

Вже сьогодні російська Держдума підтримала ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з терористичними утвореннями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання “ЛНР” та “ДНР” з боку Росії означає односторонній вихід Москви з Мінських домовленостей.

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Джерело: In time Ukraine

Фото: Кремль