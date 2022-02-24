Росіяни почали виходити на протести проти війни – влада їх жорстоко розганяє

У низці російських міст люди вийшли на протести проти вторгнення в Україну. Люди скандують Ні війні, і закликають свою владу зупинити вторгнення до нашої країни.

Очікувано, але російська влада одразу ж кинулася припиняти будь-які спроби волевиявлення своїх громадян. Одразу у кількох містах Росії сьогодні сталися затримання учасників антивоєнних акцій. Зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі.

Один із мітингувальників у Санкт-Петербурзі розповів про ситуацію Фактам ICTV.

– Я зараз у центрі Санкт-Петербурга. Вже багато людей вийшло. Але ще не настільки, хоча підходять, мабуть, після навчання, роботи. Людей затримують. Десятки автозаків, сотні росгвардійців у всьому спорядженні. Ловлять, б’ють. У банкоматах грошей нема, долари не забрати. Тобто можна зняти максимум 100-200. Ж**а повна. Через те, що цей п***р накоїв, ми тепер точно будемо країною третього світу, – розповів один із мітингувальників у Пітері.

У Кремлі так злякалися за Москву, що навіть закрили Червону площу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виправдовуючись заявив, що це через запобіжні заходи. Але потім стало відомо, що люди таки пересуваються площею.

Також на акцію протесту вийшли жителі Єкатеринбурга. Вони скандували Ні війні, Миру – мир, Путін, виведи війська, У відставку. Внаслідок чого дев’ятеро людей затримали (одного з них потім відпустили). Їм інкримінують порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування.

Фото: Znak.com