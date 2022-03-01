У Mastercard заблокували деяким російським банкам доступ до платіжних систем.

Про це йдеться у повідомленні Mastercard, опублікованому на сайті компанії.

У Mastercard заявили, що вторгнення російських збройних сил стало руйнівним для України.

– Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька російських фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо працювати з регулюючими органами, щоб повністю виконати наші зобов’язання щодо дотримання вимог, – йдеться у заяві.

Також у Mastercard повідомили, що зараз разом із партнерами працюють над напрямом фінансування та гуманітарної допомоги туди, де це найбільш необхідно.

Читайте Японія запровадила санкції проти Путіна та його оточення

Так, Mastercard жертвує $2 млн Червоному Хресту, організації Рятуйте дітей та своєму фонду допомоги співробітникам для надання гуманітарної допомоги.

– Наші команди з кібербезпеки та розвідки та корпоративної безпеки працюють з урядами та партнерами по всьому світу, щоб забезпечити стабільність, цілісність та відмовостійкість наших систем, – йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що останнім часом різко зросли кіберзагрози та кібератаки.