У Mastercard заблокували деяким російським банкам доступ до платіжних систем.
Про це йдеться у повідомленні Mastercard, опублікованому на сайті компанії.
У Mastercard заявили, що вторгнення російських збройних сил стало руйнівним для України.
– Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька російських фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо працювати з регулюючими органами, щоб повністю виконати наші зобов’язання щодо дотримання вимог, – йдеться у заяві.
Також у Mastercard повідомили, що зараз разом із партнерами працюють над напрямом фінансування та гуманітарної допомоги туди, де це найбільш необхідно.
Так, Mastercard жертвує $2 млн Червоному Хресту, організації Рятуйте дітей та своєму фонду допомоги співробітникам для надання гуманітарної допомоги.
– Наші команди з кібербезпеки та розвідки та корпоративної безпеки працюють з урядами та партнерами по всьому світу, щоб забезпечити стабільність, цілісність та відмовостійкість наших систем, – йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслюють, що останнім часом різко зросли кіберзагрози та кібератаки.