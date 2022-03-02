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Факти / Світ / Росія

Московські депутати закликали Путіна припинити війну – ВВС

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Московські депутати закликали Путіна припинити війну – ВВС

Депутати із Москви закликали президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні.

Йдеться про раду депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві. Поки таку інформацію надає лише російська служба BBC.

Московські депутати виступили із засудженням військових дій на території України та закликали Путіна негайно вивести звідти війська.

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Свої претензії вони виклали у листі, в якому назвали вторгнення в Україну катастрофою.

– Це шлях до деградації та зубожіння країни. Ніякі інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків, – йдеться у зверненні.

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Джерело: BBC Російська служба

Фото: Depositphotos

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