Московські депутати закликали Путіна припинити війну – ВВС

Депутати із Москви закликали президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні.
Йдеться про раду депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві. Поки таку інформацію надає лише російська служба BBC.
Московські депутати виступили із засудженням військових дій на території України та закликали Путіна негайно вивести звідти війська.
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Свої претензії вони виклали у листі, в якому назвали вторгнення в Україну катастрофою.
– Це шлях до деградації та зубожіння країни. Ніякі інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків, – йдеться у зверненні.