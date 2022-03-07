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Факти / Світ / Росія

Netflix призупинив роботу в Росії через вторгнення в Україну

Ілля Нежигай редактор стрічки
Netflix

Netflix призупинив роботу свого сервісу у Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення цієї країни до України.

На цей крок компанія йде після того, як раніше відмовилася транслювати 20 російських пропагандистських каналів, з якими вона мала працювати за російським законодавством.

Напередодні стрімінговий сервіс також оголосив про призупинення усіх майбутніх проєктів, пов’язаних з Росією. Тим самим Netflix приєднався до списку компаній, що розірвали зв’язки з цією країною.

Станом на початок березня у Netflix в роботі знаходилися чотири російські проєкти.

Тепер компанія зробила додатковий крок, повністю закривши свій сервіс.

– Враховуючи обставини, що склалися, ми вирішили призупинити роботу нашого сервісу в Росії, – заявив представник Netflix.

Економічний удар, з яким зіткнулася Росія після свого рішення розпочати війну з Україною, був дуже сильним. Мало того, що на країну накладено масштабні санкції, багато корпорацій та організацій пішли з Росії. Такі компанії, як Microsoft, Apple і Dell, оголосили про зупинення продажів у країні, Ikea закрила магазини, а Nike заявила, що більше не виконуватиме онлайн-замовлення. Щодо сфери розваг, то всі великі кіностудії оголосили про припинення випуску своїх фільмів у Росії.

Netflix – певною мірою новачок у Росії. Він запустив свій сервіс у 2016 році та має відносно невелику присутність – близько одного мільйона підписників. У всьому світі компанія має 222 мільйони передплатників. Сервіс працює як спільне підприємство з російською Національною медіа групою.

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Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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