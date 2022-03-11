Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали у розпорядження список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти з Астрахані, які вчиняли військові злочини проти українського народу.

– Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України. Ви не морська піхота! Ви “вовки позорні”! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо, – повідомило ГУР.

Список налічує понад 700 військовослужбовців РФ. Найвища посада серед військових – підполковник, командир батальйону.

Повний перелік імен можна переглянути на сайті Міноборони.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року війська РФ вторглися на територію України. О 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Вторгнення почалося з атак на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державному кордоні – на ділянках з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Українська армія дала героїчну відсіч загарбникам. Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис. Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.