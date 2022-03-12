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Факти / Світ / Росія

Ще 1,5 тис. імен загарбників: розвідка оприлюднила список 78-ї бригади збройних сил Росії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ще 1,5 тис. імен загарбників: розвідка оприлюднила список 78-ї бригади збройних сил Росії

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали у розпорядження список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально технічного забезпечення ЗС РФ, які беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України.

– Кожен українець має знати їхні імена. ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) м. Будьонновськ. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, – йдеться у повідомленні.

Список налічує понад 1 545 військовослужбовців РФ. Найпоширеніша дата призову – весна-літо 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала військові дії на території Донецької та Луганської областей.

Найвища посада серед військових – командир бригади. Повний перелік імен можна переглянути на сайті Міноборони.

список військовослужбовців РФ

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року війська РФ вторглися на територію України. Все почалося з атак на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державному кордоні – на ділянках з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Українська армія дала героїчну відсіч загарбникам. Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис. Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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