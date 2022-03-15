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Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту – Байден

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден фото

Президент США Джо Байден надасть Україні зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям. Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.

– Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців. Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами, – запевнив Байден.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки виділять Україні військову допомогу на суму до $200 млн. Відповідний меморандум підписав президент Джозеф Байден.

Рішення ухвалено на підставі Закону про іноземну допомогу від 1961 року (FAA). Кошти будуть взяті з бюджету Міноборони США.

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