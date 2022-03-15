Президент США Джо Байден надасть Україні зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям. Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.

– Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців. Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами, – запевнив Байден.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force. We will send money and food and aid to save Ukrainian lives. We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки виділять Україні військову допомогу на суму до $200 млн. Відповідний меморандум підписав президент Джозеф Байден.

Рішення ухвалено на підставі Закону про іноземну допомогу від 1961 року (FAA). Кошти будуть взяті з бюджету Міноборони США.