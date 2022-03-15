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Факти / Україна

У Росії починають усвідомлювати, що війною нічого не досягнуть – Зеленський

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У Росії починають усвідомлювати, що війною нічого не досягнуть – Зеленський

У РФ  досі не можуть оговтатись, але вже починають розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Таку заяву зробив Президент України Зеленський під час свого нічного відеозвернення 15 березня.

Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас, — зазначив Президент.

За словами Зеленського, ЗСУ продовжує завдавати ворогу нищівних втрат, завдяки яким Росія починає розуміти, що війною вона нічого не досягне.

Це знають їхні солдати, це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України.

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Раніше Пезидент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді подовжити термін воєнного стану ще на 30 днів, починаючи з 26 березня.

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Фото: Офіс президента

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