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Факти / Світ / Росія

Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів – Центр оборонних реформ

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів – Центр оборонних реформ

Внаслідок серйозних втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції й вступив у конфлікт із командуванням Західного військового округу. На даний час полковник Бушуєв відсторонений від обов’язків.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

– Відповідно до даних української розвідки, у 2-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Псков) у результаті боїв на харківському напрямку вже понад 30 загиблих, 26 поранених, понад 50 зниклих безвісті, 7 здалися в полон, – заявив він.

– Командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт з командуванням 20-ї армії та Західного військового округу та відмовився направляти підлеглих до зони бойових дій. У зв’язку з чим був усунений від виконання обов’язків, – зазначив керівник ЦОР.

– У 22-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Степовий) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули та 8 поранені внаслідок артилерійського враження їхнього командного пункту, – підсумував Олександр Данилюк.

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