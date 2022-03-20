Українські військові ліквідували Андрія Палія – заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу.

Цю інформацію підтвердили Сухопутні війська Збройних сил України.

– ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія.

Капітан першого рангу Андрій Палій був родом із Києва. У 1992 році він закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю соціальний психолог.

Це вже не перший командувач окупантів, якого ліквідували наші Збройні сили у війні в Україні. 19 березня стало відомо, що в Україні свою смерть знайшов Сергій Волинець – командир авіаційної ланки військово-повітряних сил Росії.

Військового злочинця поховали у Росії 17 березня: коли та де Збройні сили ліквідували Сергія Волинця, не повідомляється.

На батьківщині загиблого військового нагородили орденом мужності посмертно. Цим самим ворог вчергове підтвердив брехливість пропаганди Міноборони РФ про те, що в Україні “потерь нет”.

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