Українська розвідка опублікувала аудіозапис того, як генерал-полковник, начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації Михайло Мізинцев зневажливо говорить про своїх підлеглих, принижує і обзиває.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, саме Мізинцев є одним з відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців.

На аудіозаписі чути, як генерал-полковник називає солдатів “ублюдками”, “мразями”, “рожами вонючими” і “гаденышами”.

— Хто цього виродка, товаришу Матюхін, вибирав і привів сюди до Національного центру? Ось ти подивися на це чудовисько. Навіть жодного знаку відмінності. У нього не військова сорочка, у нього кофта сволоти, мерзотника найвищого ступеня. Ось він мерзота стоїть, насупив очі бичачі, надув очі і зараз незадоволену фізіономію, пику смердючу показує мені. Чого він служить і чому я повинен займатися вашою мерзотою? – такими словами генерал-полковник називає підлеглих.

Мізинців не зупиняється і запитує, чому у військового “фізіономія не понівечена, чому вухо не відрізане”.

– Товаришу Ярошенко, я вам оголошую сувору догану. Я вам наказував, як тільки такого гаденята знайшли, тут мають бути його батьки, рідні, близькі, дружина, діти… Ще раз спробуйте зробити не так! – каже Мізинцев.

У ГУР Міноборони України зазначають, що для російського генерала солдати – це лише гарматне м’ясо, звичайний ресурс.

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Фото: Міноборони РФ