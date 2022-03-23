Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні заявив, що відправлення миротворців до України може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Про це голова МЗС РФ сказав перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин.

За його словами, у Польщі говорять про необхідність направлення до України миротворчого контингенту.

– Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися у принципі, – сказав Лавров.

Раніше речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявляв, що Польща має намір представити свою пропозицію про запровадження миротворчої місії в Україні на саміті НАТО, а також на засіданні Європейської ради.

Джерело: Європейська правда