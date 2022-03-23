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Факти / Світ / Росія

В РФ шукають нові методи для втягування білорусів у війну в Україні – розвідка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В РФ шукають нові методи для втягування білорусів у війну в Україні – розвідка

Співробітники російських спецслужб намагаються схилити білоруських військовослужбовців до участі в війні в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за виконання “спеціальних завдань” білорусам пропонують грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. Також пропонують пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах, наприклад, у Рязанському повітрянодесантному командному училищі.

Такі випадки вербування зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії збройних сил Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

Проте фіксується дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. А тих, хто дав згоду, виключають зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Українська розвідка повідомляє, що наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо участі у бойових діях в Україні. Тих, хто відмовляється, перевіряють на зв’язки з опозицією, а нелояльних до РФ командирів – замінюють.

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Напередодні мер Житомира Сергій Сухомлин звернувся до білорусів і розповів, чому їхнім військовим не варто їхати на війну в Україну.

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Фото: Depositphotos

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