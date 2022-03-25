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Факти / Світ / Росія

Philip Morris суттєво скорочує свою присутність на ринку РФ – Кулеба

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Philip Morris суттєво скорочує свою присутність на ринку РФ – Кулеба

Тютюнова компанія Philip Morris суттєво скорочує свою присутність на російському ринку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що тютюнові виробники – є одними з найбільших платників податків до бюджету РФ.

– Не хвалимо виробників тютюнових виробів, але хвалимо бізнес. Компанія Philip Morris оголосила скорочення, дуже суттєве скорочення своєї роботи в РФ, згортання інвестицій. Ми вдячні їм за це рішення, але будемо наполягати на тому, щоб вони повністю вийшли з російського ринку, – сказав Кулеба.

За словами міністра, свою діяльність на території РФ згортає і Shell. Крім того, компанія виділила суттєву гуманітарну допомогу Україні.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав низку світових компаній, які все ще залишаються на ринку Росії, серед них: Metro, Auchan, Philip Morris, Oriflame, Ecco та ін. Очільник МЗС закликав бойкотувати ці компанії.

Також Дмитро Кулеба поінформував, що новий, четвертий пакет санкцій, які Євросоюз планує запровадити проти РФ, буде спрямований проти російського військово-промислового комплексу.

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