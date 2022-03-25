Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Росія

Швейцарія заморозила понад $6 млрд російських активів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Швейцарія

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія вже заморозила активи російських олігархів на майже $6,2 млрд.

Про це повідомляє SwissInfo з посиланням на Державний секретаріат з економічних питань (Seco). Також видання зазначає, що Швейцарія може заблокувати ще більше активів російських олігархів, коли ЄС оголосить про нові санкції проти Росії.

Тим часом швейцарська Асоціація банкірів підрахувала, що загальна сума російських активів у країні становить до 200 млрд швейцарських франків ($214 млрд). Проте скільки з них можна заморозити у межах санкцій, організація не уточнила.

24 березня президент США Джо Байден повідомив, що запроваджує нові санкції проти Росії. За інформацією американського Мінфіну, під нові обмеження потрапили 328 депутатів Держдуми, підприємства та компанії, пов’язані з оборонним комплексом Росії.

Також у списку є голова Сбербанку РФ Герман Греф – соратник та близький друг президента РФ Володимира Путіна.

США очікують, що нові санкції матимуть довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок, оскільки 48 російських компаній відключать від західних технологічних та фінансових ресурсів.

Джерело: SwissInfo

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка