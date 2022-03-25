Швейцарія заморозила понад $6 млрд російських активів

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія вже заморозила активи російських олігархів на майже $6,2 млрд.

Про це повідомляє SwissInfo з посиланням на Державний секретаріат з економічних питань (Seco). Також видання зазначає, що Швейцарія може заблокувати ще більше активів російських олігархів, коли ЄС оголосить про нові санкції проти Росії.

Тим часом швейцарська Асоціація банкірів підрахувала, що загальна сума російських активів у країні становить до 200 млрд швейцарських франків ($214 млрд). Проте скільки з них можна заморозити у межах санкцій, організація не уточнила.

24 березня президент США Джо Байден повідомив, що запроваджує нові санкції проти Росії. За інформацією американського Мінфіну, під нові обмеження потрапили 328 депутатів Держдуми, підприємства та компанії, пов’язані з оборонним комплексом Росії.

Також у списку є голова Сбербанку РФ Герман Греф – соратник та близький друг президента РФ Володимира Путіна.

США очікують, що нові санкції матимуть довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок, оскільки 48 російських компаній відключать від західних технологічних та фінансових ресурсів.

Джерело: SwissInfo