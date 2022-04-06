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Росія прямує до дефолту: Мінфін погасив єврооблігації зовнішніх позик у рублях

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія прямує до дефолту: Мінфін погасив єврооблігації зовнішніх позик у рублях

Мінфін Росії зробив виплату купонного доходу і погасив вартість облігацій зовнішніх позик РФ в рублях, а не в доларах.

Про це повідомляє пресслужба російського міністерства.

Повідомляється, що іноземний банк-кореспондент відмовив Мінфіну РФ у виконанні доручень на виплату купонного доходу та погашення номінальної вартості за облігаціями зовнішніх позик на загальну суму $649,2 млн.

Тому 4 квітня 2022 року Росія провела процедуру виплат у рублях. При цьому в РФ запевнили, що виконали свої зобов’язання у повному обсязі.

Варто зазначити, що більшість іноземних кредиторів не визнають російський рубль як валюту для погашення боргу. Якщо зараз так і станеться, це може означати технічний дефолт для РФ.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив, що Європейська комісія підтвердила свою відмову купувати газ у РФ в рублях та змінювати умови газових контрактів.

Тоді Путін вимагав перевести в рублі розрахунки за постачання російського газу країнам, які запровадили проти Росії найжорсткіші санкції.

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Фото: Dreamstime

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