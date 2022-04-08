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Факти / Світ / Росія

Росія оголосила про вихід із СПЛ ООН відразу після голосування Генасамблеї про її виключення

Ілля Нежигай редактор стрічки
Генадій Кузьмін

Російська Федерація оголосила про самостійний вихід із Ради ООН з прав людини, не чекаючи того, як набуде чинності рішення про зупинення її участі в цьому органі.

Про це заявив заступник постійного представника Росії в ООН Геннадій Кузьмін.

За його словами, Росія нібито все одно продовжуватиме виконувати свої міжнародні зобов’язання у правозахисній сфері.

Геннадій Кузьмін додав, що РФ розглядає ухвалену Генасамблеєю ООН резолюцію про призупинення членства у Раді ООН з прав людини “як неправомірний та політично мотивований крок з метою демонстративного покарання суверенної держави”.

Раніше, 7 квітня, Генеральна асамблея ООН виключила Росію із Ради з прав людини. У ході голосування 93 країни проголосували за зупинення членства РФ у РПЛ, коли голоси проти віддали лише 24 країни. Утриманих країн налічується 58.

Рішення ГА ООН прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який вважає, що Росію слід виключити не лише з СПЛ, але й позбавити права вето.

– І хоча за вигнання Росії з Ради ООН із прав людини проголосували 93 країни, включно з Угорщиною, я нагадаю, що потрібно було б зробити. ООН має позбавити Росію права вето. Або, як казав Володимир Зеленський, саморозпуститися. Напівміри з Росією не працюють, – повідомив Андрій Єрмак у своєму каналі в Telegram.

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ФотоСкріншот з відео

ДжерелоГА ООН

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