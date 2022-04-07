Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ / Росія

У Росії викликають до військкоматів звільнених з військової служби з 2012 року

Тетяна Забожко редакторка стрічки
військові рф

Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року.

Такими даними володіє генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією, яку має українська сторона, до військкоматів викликають осіб, які мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів.

Офіційною причиною виклику є проведення зборів із підготовки за зазначеними військовими спеціальностями.

Тривати вони мають три місяці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка