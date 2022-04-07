Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року.

Такими даними володіє генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією, яку має українська сторона, до військкоматів викликають осіб, які мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів.

Офіційною причиною виклику є проведення зборів із підготовки за зазначеними військовими спеціальностями.

Тривати вони мають три місяці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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