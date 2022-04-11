Росія стягнула на авіабазу у Воронежі винищувачі Су-27 та Іл-76 – фото зі супутника

Російська Федерація зібрала на військовому аеродромі у Воронежі щонайменше 32 багатоцільові винищувачі Су-27. Цю базу нещодавно відремонтували, найімовірніше вона може бути передовою для російських літаків, які прямують в Україну.

Американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові фотографії, які розшифрували аналітики Orion Intel. На одному зі знімків можна помітити військово-транспортний літак Іл-76 та інші, розташовані на воронезькій авіабазі Балтімор.

Satellite imagery from April 9 shows at least 32 Flanker variant fighters and one Il-76 among other aircraft, at the Voronezh Malshevo airbase. The base has seen recent renovation and is likely a frontal airbase for Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr — Orion Intel (@Orion__int) April 10, 2022

– База нещодавно відремонтована. Ймовірно, вона є передовою авіабазою для російських літаків, які здійснюють польоти над Україною, — йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Росії найскладніша ситуація спостерігається у північних та східних областях України. Під обстріл російських солдатів потрапили мирні жителі Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя та інших міст.

Українська сторона зазначила, що російські військові зараз намагаються захопити території Донецької та Луганської областей, стягуючи свою армію для потужного наступу на Донбас.

За 46 днів повномасштабної війни Україна знищила тисячі одиниць ворожої техніки: наприклад, 1 911 бойових броньованих машин та 722 танків.