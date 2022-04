Росія стягнула на авіабазу у Воронежі винищувачі Су-27 та Іл-76 – фото зі супутника

Російська Федерація зібрала на військовому аеродромі у Воронежі щонайменше 32 багатоцільові винищувачі Су-27. Цю базу нещодавно відремонтували, найімовірніше вона може бути передовою для російських літаків, які прямують в Україну.

Американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові фотографії, які розшифрували аналітики Orion Intel. На одному зі знімків можна помітити військово-транспортний літак Іл-76 та інші, розташовані на воронезькій авіабазі Балтімор.

Satellite imagery from April 9 shows at least 32 Flanker variant fighters and one Il-76 among other aircraft, at the Voronezh Malshevo airbase. The base has seen recent renovation and is likely a frontal airbase for Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr

— Orion Intel (@Orion__int) April 10, 2022