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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Ракетний удар по Миргороду та вибух у Чорноморську: що відбувається на 46-ту добу війни в Україні (онлайн)

Ракетний удар по Миргороду та вибух у Чорноморську: що відбувається на 46-ту добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
02:21 - 10 квітня

Велика Британія надасть Україну нову економічну та військову підтримку.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Борис Джонсон запропонував нову військову допомогу – 120 одиниць бронетехніки та нові протикорабельні ракетні комплекси.

Прем’єр-міністр також підтвердив подальшу економічну підтримку, гарантувавши додаткові $500 млн (385 млн фунтів стерлінгів) у кредиті Світового банку Україні.

Також Трасс повідомила про запровадження безмитного імпорт до Великої Британії всіх товарів з України та про прискорену підтримку UKEF в розмірі $3,5 млрд і гранти в розмірі $400 млн.

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01:10 - 10 квітня

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22:19 - 09 квітня

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21:11 - 09 квітня

Станом на 8 квітня втрати внаслідок війни з Росією склали 4 149 цивільних осіб. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в суботу.

– УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження, – наголошується в документі.

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20:40 - 09 квітня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що в межах глобальної акції зі збору коштів Stand Up for Ukraine вдалося зібрати €9,1 млрд.

– Буде ще більше! Ми продовжимо надавати підтримку. І як тільки бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну, – заявила вона.

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20:21 - 09 квітня

Британія зібрала понад €1,5 млрд на підтримку України, допоможе з розмінуванням українських територій, а також постачатиме технології. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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20:08 - 09 квітня

За наказом Володимира Зеленського сьогодні, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими. Повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей, – написала вона.

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19:57 - 09 квітня

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19:43 - 09 квітня

У деяких районах Запорізької області росіяни проводять примусову мобілізацію. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– У Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної українській владі території. Ворог почав примусову мобілізацію до лав злочинної “народної міліції” на деяких тимчасово окупованих територіях, – повідомила вона.

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19:33 - 09 квітня

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