Після/під час фільтрації окупанти дають на підпис купу різних паперів, часто відбирають паспорти та інші документи, не залишаючи подальшого вибору і місця для маневру. Тому важливо знати, як діяти і які наслідки можуть бути після кожної пропозиції.

Про це на своєму Telegram-каналі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Перше – міграційний облік. Наполягайте на тому, що у вас є рідні/друзі/ знайомі, до яких ви їдете в Росію. Це дозволить не тільки не вибирати статус, а й залишити свої документи цілими.

По прибуттю в Росію за їхніми законами ви зобов’язані стати на облік (реєстрація за місцем проживання) на термін до 90 днів.

Навіть минаючи реєстрацію, ви зможете виїхати в будь-яку дружню Україні країну, не маючи перешкод ні від росіян, ні від наших партнерів.

Друге – статус. У Росії для українців передбачено два статуси. Біженець і укриття від війни. Якщо вас змусили вибрати статус, то у вас заберуть паспорт громадянина України, видадуть довідку, що де-факто прив’яже вас до певного регіону і певної роботи.

Статус діятиме мінімум рік, протягом якого ви офіційно не зможете навіть покинути регіон. У глибокій теорії, ви в будь-який час за законом можете відмовитися, а росіяни зобов’язані видати назад паспорт. Але, як ми знаємо, де Росія, а де законність. Тобто у разі обрання/нав’язування такого статусу подальше повернення в Україну буде ускладнено.

І про головне – дорога додому. При наявності біометричного паспорта на кордоні ніяких проблем не виникає. Є питання з боку росіян, але фактів недопуску до перетину кордону поки не встановлено.

Якщо маєте виключно паспорт громадянина України, то можливі варіанти:

Білорусь (для перетину кордону з Росією його достатньо);

(для перетину кордону з Росією його достатньо); Білорусь-Литва . За нашими відомостями, Литва з розумінням ставиться до українців і дозволяє у виняткових випадках перетинати кордон без закордонного паспорта;

. За нашими відомостями, Литва з розумінням ставиться до українців і дозволяє у виняткових випадках перетинати кордон без закордонного паспорта; Грузія. Тут також достатньо тільки нашого паспорта, але, за інформацією від нашого консульства, можуть виникнути певні проблеми з подальшим поверненням. Проблема пов’язана з ускладненням відновлення закордонного паспорта під час війни.

І завжди пам’ятайте, що є додаток Дія, який працює не тільки зі смартфона, але і з сайту. Тому переказуйте інформацію родичам. А Україна докладе всіх зусиль, щоб ви повернулися додому.

Джерело: Андрющенко Time