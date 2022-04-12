Триматимемо оборону Маріуполя до кінця – українські морпіхи

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, яка стоїть на захисті Маріуполя, не залишила своїх позицій та триматиме оборону до кінця.

У цьому запевнили українців у відеозверненні, яке є в розпорядженні журналістки Наталії Нагорної, самі морпіхи.

– Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала й тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій, а тримали кожен клаптик цього міста, зважаючи на наші можливості, – наголосили бійці.

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Морпіхи підтверджують: місто дійсно опинилося в кільці російських загарбників, тому підвезти їм боєприпаси та продовольство не вдавалося.

Проте захисники запевняють: протримались так довго завдяки кожному українцю, який вірив та продовжує вірити в морську піхоту.

– Ми залишилися та залишатимемося вірними завжди. Україна, Європа, світ мають пам’ятати ціну цього супротиву й довершити справу – відстояти перемогу до кінця. Із вірою в перемогу, завжди вірні до кінця… – сказали на завершення відеозвернення морпіхи.

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Журналістка Наталя Нагорна підтверджує: українські бійці не в полоні, живі, але невідомо, скільки зможуть протриматися, тому лік іде на години.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевняє: влада робить все можливе й неможливе для перемоги, збереження життя особового складу та мирних жителів на всіх напрямках.

За його словами, нині підтримується стійкий зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь.

– Оборонні операції не є темою для публічних обговорень. Вірте у Збройні сили України! – закликав Валерій Залужний.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 квітня повідомив про ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах Мелітополя та Іловайська.

Українська сторона припускає, що в подальшому ворог намагатиметься взяти під контроль Маріуполь, заволодіти Попасною та вести наступ у напрямку Курахового, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Посилення боїв на Сході України протягом наступних двох-трьох тижнів прогнозують і в розвідці Міноборони Великої Британії.

11 квітня полк Азов заявив про застосування армією РФ проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі хімічної зброї.

На ранок 12 квітня в Міноборони України припустили, що в Маріуполі могли застосувати фосфорні боєприпаси.

Паралельно за цим фактом почали перевірку в Сполучених Штатах та Великій Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Наталя Нагорна, головнокомандувач ЗСУ