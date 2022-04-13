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Факти / Світ / Росія

У Росії ще є 85% винищувачів і гвинтокрилів, але недостатньо військових – Грозєв

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
У Росії ще є 85% винищувачів і гвинтокрилів, але недостатньо військових – Грозєв

У Росії ще залишається 85% винищувачів і гвинтокрилів, проте країна-агресор не має достатньо офіцерів і солдатів.

За даними журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, окупанти втратили вже майже 30% батальйонних тактичних груп. Він додав, що Росія може проводовжити війну в Україні, але лише на території Сходу та Півдня.

– Але навіть заради цього Росії доведеться організувати мобілізацію або у якийсь інший спосіб додати до тих військовослужбовців, які є зараз, ще щонайменше 150-200 тис. Цього не вийде зробити просто на контрактній основі, якщо не буде залякувань “призовників”, щоб вони підписували контракти. Але все це призведе до політичних потрясінь, – сказав він.

За оцінками Грозєва, Росію чекатиме соціальна криза, коли Кремль оприлюднить реальні втрати на фронті. Після цього буде практично неможливо поповнити необхідне число військових.

– Одним із реальних і важливих факторів є те, що повернення до Києва взагалі, радше за все, не буде частиною стратегії. Але, з іншого боку, те, наскільки вони будуть готові продовжити битися за частини півдня та сходу, залежить від внутрішньополітичного перебігу, за яким ми спостерігатимемо, – додав Грозєв.

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Джерело: BBC Україна

Фото: Getty Images

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