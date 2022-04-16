Росія стягує в Україну військову техніку 60-х років, яку можна оцінити як “музейні екземпляри”.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Побачили російську техніку на платформах, що йде до Росії. БТР-60 із відкритим верхом, Град типу Град-1, на машинах ЗІЛ, – сказав Олексій Арестович.

Він погодився з ведучим, що Росія переживає проблеми з військовою технікою та стягує “музейні експонати”.

– Проблеми з технікою, це те, про що ми говорили, просто зараз побачили цю техніку і можна говорити про фактичне підтвердження того, що ці проблеми там є, – сказав Олексій Арестович.

Радник глави Офісу президента заявив, що таке стягування техніки можна вважати черговою поразкою Росії у цій війні. Залишається лише питання, як ця поразка буде оформлена.

Ймовірно, Арестович коментував відео, яке напередодні з’явилося в мережі. На ньому видно масштабну колону російської застарілої техніки, за якою йдуть паливні цистерни.

Господи, ничего себе какое старьё откопали. Грады на шасси Зил-131 https://t.co/I1DUzggmxG pic.twitter.com/u28V4lrAzJ — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 15, 2022

Нагадаємо, раніше основний та єдиний російський завод з вироблення танків Уралвагонзавод стикнувся з кризою після уведення західних санкцій, через що не може продовжувати вироблення низки танків для армії РФ.

Джерело: Фейгин Live