Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Світ / Росія

У Росії закінчується сучасна техніка, бо стягують Гради 60-х років – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олексій Арестович

Росія стягує в Україну військову техніку 60-х років, яку можна оцінити як “музейні екземпляри”.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Побачили російську техніку на платформах, що йде до Росії. БТР-60 із відкритим верхом, Град типу Град-1, на машинах ЗІЛ, – сказав Олексій Арестович.

Він погодився з ведучим, що Росія переживає проблеми з військовою технікою та стягує “музейні експонати”.

– Проблеми з технікою, це те, про що ми говорили, просто зараз побачили цю техніку і можна говорити про фактичне підтвердження того, що ці проблеми там є, – сказав Олексій Арестович.

Радник глави Офісу президента заявив, що таке стягування техніки можна вважати черговою поразкою Росії у цій війні. Залишається лише питання, як ця поразка буде оформлена.

Ймовірно, Арестович коментував відео, яке напередодні з’явилося в мережі. На ньому видно масштабну колону російської застарілої техніки, за якою йдуть паливні цистерни.

Нагадаємо, раніше основний та єдиний російський завод з вироблення танків Уралвагонзавод стикнувся з кризою після уведення західних санкцій, через що не може продовжувати вироблення низки танків для армії РФ.

Читайте
Росія перекидає важку техніку до кордону з Фінляндією - Daily Mail

Джерело: Фейгин Live

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка