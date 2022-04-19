З’явилися нові дані щодо російського ракетного крейсера Москва. Так, деяким росіянам вдалося вижити після того, як українські військові вдарили по кораблю ракетами Нептун.

Про це повідомив журналіст Foreign Policy, високопоставлений представник Міністерства оборони США Джек Детш. Він представив оновлену інформацію про ситуацію, підтвердивши, що деякі російські моряки дійсно вижили після аварії корабля.

За словами Детша, Росія не робила ніяких зусиль для відновлення затонулого судна. Також на кораблі не було ніякої ядерної зброї.

Російська влада не розкриває інформацію, чи є загиблі в результаті затоплення крейсера Москва. Рідні моряків вже почали повідомляти про зниклих безвісти в соціальних мережах.

13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові вдарили по російському ракетному крейсеру Москва ракетами Нептун.

Міноборони Росії підтвердило, що крейсер Москва отримав серйозні пошкодження. За їхніми даними, ракетний крейсер потонув під час буксирування до порту “внаслідок шторму”.

Джерело: Джек Детш

Фото: OSINTtechnical