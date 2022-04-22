Росія під час так званої другої фази війни проти України планує повністю окупувати Донбас та Південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

Про це повідомив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв.

За його словами, після встановлення контролю над Півднем України у Росії з’явиться ще один вихід у невизнане Придністров’я, де нібито “відзначаються факти утисків російськомовного населення”.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України російська влада вже кілька разів змінювала цілі та причини свого вторгнення.

Так, 12 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що розв’язати повномасштабну війну в Україні Росія вирішила для того, щоб “допомогти мешканцям Донецької та Луганської областей”. За його словами, це і є головною метою.

Хоча спочатку вторгнення цілями війни РФ проти України Путін називав “демілітаризацію” та “денацифікацію” України.