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Факти / Світ / Росія

Для пуску крилатих ракет РФ використовує Ту-95/160 та кораблі у Чорному морі – Міноборони

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російський бомбардувальник ту 160

У Білгородській області Росії помітили зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

— Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових, цивільних об’єктах по всій території України. Для пусків крилатих ракет ворог використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95/160, а також кораблі, які наразі знаходяться в акваторії Чорного моря.

У Білгородській області Росії помічено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні, – сказав він.

Мотузяник зазначив, що за даними української розвідки, наразі у Чорному морі перебувають вісім носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр, їхній сумарний ракетний залп становить 58 ракет.

Речник Міноборони зазначив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях готуються до проведення псевдореферендумів. Зокрема, вже здійснюється збір паспортних даних під час видачі гуманітарки та на блокпостах, а також відбуваються рейди у приміщення.

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За словами Мотузяника, на ключові посади призначаються ті, хто пройшов тестування на поліграфі, а осіб, які таке тестування не проходять, окупанти примусово відправляють для поповнення поточних втрат до підрозділів так званих “першого та другого армійських корпусів”.

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Фото: Depositphotos

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