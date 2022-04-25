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Факти / Світ / Росія

РФ намагається дістати із затонулої Москви секретні документи та озброєння – ЗМІ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
крейсер Москва

Для огляду та порятунку затонулого корабля – флагмана ЧФ РФ, ракетного крейсера Москва, – керівництво Росії направило спеціальний рятувальний корабель: 110-річну Комуну.

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на експерта з військово-морських сил.

Комуну спустили на воду у 1912 році і, можливо, вона є одним із найстаріших бойових кораблів у світі. Двокорпусний аварійно-рятувальний корабель був на озброєнні Імператорського флоту Росії, ВМФ СРСР та ВМФ Росії.

Спочатку Комуну використовували для підйому потерпілих підводних човнів. Згодом вона стала транспортним судном для невеликих рятувальних підводних човнів.

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Нагадаємо, що ракетний крейсер Москва затонув 14 квітня після влучання в нього двох українських протикорабельних ракет комплексу Нептун. Досі від російської сторони немає офіційної інформації, скільки членів команди Москви загинуло. Кілька десятків моряків досі вважаються зниклими безвісти.

Довжина корпусу Москва 187 метрів, і 110-річній Комуні навряд чи вдасться повністю підняти ракетний крейсер.

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Повідомляється, що керівництво російського флоту, швидше за все, спробує забрати з корабля секретну документацію, обладнання та озброєння.

Нагадаємо, що удар двома ракетами Нептун призвів до детонування боєприпасів на кораблі, і він зрештою затонув.

Згідно з міжнародними конвенціями, корабель переходить у власність тієї країни, у водах якої затонув. Саме тому крейсер тепер можна вважати власністю України.

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Джерело: Bild

Фото: Depositphotos

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