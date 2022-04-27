Каятимусь усе життя: віцепрезидент Газпромбанку Волобуєв хоче вступити до лав ТрО

Віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв виїхав з Росії до України та має намір вступити до лав тероборони.

– За національністю я українець, народився в Охтирці. Я не міг більше спостерігати, що творить Росія з моєю Батьківщиною. Мій візит – це як покаяння. Хочу відмитися від свого російського минулого та залишитись в Україні до перемоги, – заявив Волобуєв.

За його словами, агресія Росії проти України є воєнним злочином.

– Це злочин з боку Путіна, російської влади та російського народу. Тому що тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. Це російський народ. І я, хоч і за національністю українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно. Я каятимуся за це все життя. Адже я не просто росіянин. Я народився, прожив тут (в Україні, – Ред.) 18 років, тому моя відповідальність подвійна та потрійна, – сказав Волобуєв.

Віцепрезидент Газпромбанку додав, що ще з 2004 року хотів повернутися до України, але цьому завадили сімейні обставини.

Прокоментував Ігор Волобуєв також смерть колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, а також його дружини та доньки.

Волобуєв не вірить, що Аваєв міг вбити свою родину, тому, на його переконання, смерть топменеджера є інсценуванням.

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Ігор Волобуєв припускає, що причина може критися в тому, що Аваєв міг володіти якоюсь інформацією та становити певну небезпеку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

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Джерело: The Insider