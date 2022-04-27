Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 63 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Світ / Росія

Каятимусь усе життя: віцепрезидент Газпромбанку Волобуєв хоче вступити до лав ТрО

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ігор Волобуєв

Віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв виїхав з Росії до України та має намір вступити до лав тероборони.

– За національністю я українець, народився в Охтирці. Я не міг більше спостерігати, що творить Росія з моєю Батьківщиною. Мій візит – це як покаяння. Хочу відмитися від свого російського минулого та залишитись в Україні до перемоги, – заявив Волобуєв.

За його словами, агресія Росії проти України є воєнним злочином.

– Це злочин з боку Путіна, російської влади та російського народу. Тому що тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. Це російський народ.

І я, хоч і за національністю українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно. Я каятимуся за це все життя. Адже я не просто росіянин. Я народився, прожив тут (в Україні, –  Ред.) 18 років, тому моя відповідальність подвійна та потрійна, – сказав Волобуєв.

Віцепрезидент Газпромбанку додав, що ще з 2004 року хотів повернутися до України, але цьому завадили сімейні обставини.

Прокоментував Ігор Волобуєв також смерть колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, а також його дружини та доньки.

Волобуєв не вірить, що Аваєв міг вбити свою родину, тому, на його переконання, смерть топменеджера є інсценуванням.

Related video

Ігор Волобуєв припускає, що причина може критися в тому, що Аваєв міг володіти якоюсь інформацією та становити певну небезпеку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The Insider

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка