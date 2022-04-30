У Росії на Сахаліні спалахнула пожежа. Цього разу загорілася ДРЕС-2 – теплова (конденсаційна) електростанція, що виробляє лише електричну енергію.

Як повідомляють мешканці острова, спочатку вони почули “хлопок”: саме так називають зараз вибухи в Росії. Російський Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Сахаліненерго пише, що пожежа сталася на Сахалінській ДРЕС-2, загорілося турбінне відділення.

ДРЕС-2 знаходиться в селі Іллінське Томаринського району (західне узбережжя Сахаліну). Ситуацію погіршує сильний вітер у цьому районі. За даними пресслужби обласного уряду, вогонь перекинувся на покрівлю ДРЕС-2.

Село Іллінське (Сахалін) на карті

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Своєю чергою губернатор регіону Валерій Лімаренко повідомив, що до гасіння пожежі на Сахалінській ДРЕС-2 залучать навіть гелікоптер ГУ МНС. Причину пожежі на електростанції на Сахаліні встановлюють.

27 квітня в Росії у Бєлгородській області, яка межує з Україною, загорівся склад із боєприпасами. Вогонь спалахнув на складі поблизу села Стара Нелідівка.

Фото: Sakhalin.Info