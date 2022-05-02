Командувач парадами та ідеолог війни: що відомо про начальника Генштабу РФ Герасимова

Валерія Герасимова називають головним організатором війни на сході України у 2014 році. А ще він – учасник тимчасової анексії Криму та підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти національної безпеки України та міжнародного правопорядку.

Він три роки поспіль командував процесією на 9 травня на Червоній площі у Москві та прославився як автор “доктрини Герасимова”, що лягла в основу російської концепції “війни нового покоління”. За її умовами, військові дії прирівнюються до невоєнних заходів, зокрема політичних та гуманітарних.

1 травня американське видання The New York Times із посиланням на розвідку США написало, що Герасимов приїжджав до Ізюму, щоб спробувати “змінити хід російського наступу на сході України”. Україна дізналася про його візит і завдала удару по одній із позицій, де він перебував, але запізно – той уже встиг виїхати.

Що відомо про Валерія Герасимова?

Він народився 1955 року у Казані. Після восьмого класу вступив до Суворовського училища, а після закінчення навчався у танковому училищі та академії бронетанкових військ і академії ЗС РФ.

У 1977 році проходив службу у полку танкової дивізії Північної групи у Польщі, а у період розвалу СРСР був у країнах Балтії на посаді заступника дивізії. На початку 90-х його перевели до Московського військового округу.

Він командував частинами армії, яка брала участь у другій чеченській війні. У 2005-му Герасимов став начальником Головного управління бойової підготовки та служби військ ЗС РФ.

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З приходом у крісло очільника російського Міноборони Сергія Шойгу кандидатуру Герасимова запропонували на посаду його першого заступника та начальника Генштабу ЗС РФ. Згодом Путін підписав відповідний указ про ці призначення.

Окрім війни на сході України, Герасимов “славиться” ще й як ідеолог російської “військової спецоперації” у Сирії 2015 року. За діяння там його ще й нагородили званням героя Росії.

26 лютого 2022 року Білий дім запровадив нові санкції проти топчиновників РФ, причетних до повномасштабного російського вторгнення в Україну. До списку разом із Шойгу та членами Радбезу Росії потрапив і Герасимов.

Іловайський котел та катастрофа MH-17

Але самою лише ідеологією цей російський військовий злочинець не обмежився. Свою криваву лепту в Україні він вніс ще на початку війни на Донбасі. Саме Герасимова називають головним фігурантом справи про трагічні події під Іловайськом, коли загинули 366 українських військовослужбовців та правоохоронців.

Наприкінці серпня 2014 року українські силовики потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Тоді російські військові обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, повинні були виходити представники українських ЗС. У 2015 році Шевченківським районним судом Києва було ухвалено рішення про заочний арешт фігурантів справи, зокрема Герасимова.

Прізвища Герасимова немає у списку основних чотирьох терористів, причетних до збиття літака рейсу MH-17 над Торезом у Донецькій області. Але у лютому журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували дослідження щодо збиття пасажирського літака Малайзійських авіаліній. Автори матеріалу стверджували, що Буком, з якого збили літак, керували військовослужбовці 2 батальйону 53 зенітно-ракетної бригади армії РФ.

Експерти Bellingcat дійшли висновку, що частину відповідальності за трагедію MH17 несуть найвищі чини російської армії. Очолюють список міністр оборони РФ Сергій Шойгу разом із двома заступниками – Валерієм Герасимовим та Аркадієм Бахіним, а також безпосередньо Володимир Путін як верховний головнокомандувач ЗС Росії.

Скромний кривавий воєначальник

Сім’я Валерія Герасимова володіє нерухомістю загальною вартістю 100-150 млн рублів. Про це йдеться у розслідуванні Настоящего времени за 2019 рік. Йдеться про квартиру у Москві та дачу приблизно за 30 км від МКАД. Автори розслідування зазначали, що це “помітна скромність порівняно із Шойгу та іншими його заступниками”, але все одно вкотре перевищує офіційні доходи голови Генштабу.

Офіційний дохід Герасимова та його дружини з 2009 року – трохи менше 31 млн руб., при цьому майже третину цієї суми генерал отримав у 2018 році. У середньому він заробляє 2,9 млн руб. на рік, а його дружина – дещо більше за 167 тис. руб. Попри такий дохід у 2011-му він придбав Toyota Camry за близько 1,2 млн. Але це не найдорожче придбання подружжя Герасимових.

2013 року дружина Герасимова оформила у власність квартиру у Москві у житловому комплексі бізнес-класу Приват Сквер. Нерухомість дружини голови Генштабу може коштувати приблизно 50 млн рублів.

Також у власності його сім’ї дача у котеджному селищі Афінєєво під Москвою. Герасимов оселився там понад десять років тому, потім прикупив ще землі, довівши загальну площу ділянки до 21 сотки. У 2014 році він відбудував будинок на 554 кв. м, а через пару років – лазню на 236,3 кв. м. Власник цієї нерухомості прихований у виписках із Росреєстру: усіма об’єктами володіє Російська Федерація.

Велике українське лихо Герасимова, або провалена доктрина

У середині березня доктор Пітер Лейтон, який тісно співпрацює з британським Об’єднаним королівським інститутом з дослідження проблем оборони та безпеки RUSI, опублікував статтю під назвою Велике українське лихо генерала Валерія Герасимова.

У ній він згадує статтю Герасимова, яку той написав 2013 року, після якої окупація Росією Криму 2014 року розглядалася як “інструкція для повалення урядів у сусідніх країнах”.

За схемою Герасимова, Росія використовує соціальні мережі та приховане втручання, щоб настроїти населення країн проти власного уряду, застосовує економічні заходи, щоб зробити ці країни бідними, і вдається до дипломатичного тиску, щоб обмежити коло друзів у противника. Після такого тривалого процесу Росія невеликими силами переходить у наступ, надихаючи місцеве населення на переворот, щоб привести до влади власного посіпаку.

Лейтон писав, що у теорії це має красивий вигляд, але в реальності всі оці гучні ідеї Герасимова щодо зміни режиму зазнали повного краху під час нападу Росії на Україну. Російські “п’яті колони” всередині України були швидко роззброєні, десантний штурм спецназу на аеродромі Гостомель під Києвом провалився, російська армія була зупинена, а Україна стала більш згуртованою та рішучою.

— Герасимов з його доктриною активної оборони привів російську армію до широкомасштабної наступальної операції в Україні, яку захищають високомотивовані солдати.

Лейтон зазначив, що російська армія сьогодні не призначена для боротьби у такому форматі вторгнення, адже їй не вистачає волі до боротьби, вона замала та не оснащена належним чином. Як наслідок – неправильна війна, неправильна армія, не той час. Але це все одно створює проблеми для України.