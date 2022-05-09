Керівництво Кремля продовжує поповнювати строковиками ряди тих, кого відправляють на війну в Україну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, саме строковики гинуть першими під час боїв, адже погано навчені. До того ж їм дають застаріле озброєння та оснащення.

Крім того, строковиків залучають до дій у першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються навіть більш досвідчені контрактники.

– Направлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян та кадрового голоду в армії агресора, – наголошують у ГУР Міноборони.

Попри приховану мобілізацію на території РФ та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не в змозі забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів.

Матері російських строковиків наразі завалюють скаргами уповноважену з прав людини у РФ Тетяну Москалькову, але у відповідь отримують брехню та відписки.

Зараз дивляться

– Поки боротьба в середині Росії за життя молодих росіян не стане масовою, вони й надалі будуть безславно вмирати, виконуючи накази кремлівського диктатора, – наголошують у розвідці.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення, де російські військові говорять зі своїми родичами та дружинами напередодні сакрального для них свята 9 травня.

За їхніми словами, зараз в Україні йде найгірша війна у світі – гірше Чечні.