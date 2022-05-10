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Факти / Україна

Близько 26 тис. військових і 1 170 танків: втрати РФ у війні проти України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 26 тис. військових і 1 170 танків: втрати РФ у війні проти України

Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 26 тис. окупантів. За добу нашим захисникам вдалося знищити ще 350 російських загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, Росія у війні проти України втратила понад 1,1 тис. танків та понад 2,8 тис. бойових броньованих машин.

Втрати РФ у війні проти України:

  • танки ‒ 1 170 (+25);
  • бойові броньовані машини ‒ 2 808 (+44);
  • артилерійські системи – 519 (+6);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 185;
  • засоби ППО – 87;
  • літаки – 199;
  • гелікоптери – 158;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3);
  • крилаті ракети – 94;
  • кораблі /катери – 12;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1 980 (+10);
  • спеціальна техніка – 41.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 76-ту добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники й далі наступають на Сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Луганської області, а також Кам’янку Донецької області.

Зараз дивляться

Інфраструктуру заводу Азовсталь у Маріуполі російські загарбники продовжують нищити артилерією та ударами авіації. Бойові дії в місті не припиняються. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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