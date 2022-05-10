Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 26 тис. окупантів. За добу нашим захисникам вдалося знищити ще 350 російських загарбників.
Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, Росія у війні проти України втратила понад 1,1 тис. танків та понад 2,8 тис. бойових броньованих машин.
Втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 170 (+25);
- бойові броньовані машини ‒ 2 808 (+44);
- артилерійські системи – 519 (+6);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 185;
- засоби ППО – 87;
- літаки – 199;
- гелікоптери – 158;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3);
- крилаті ракети – 94;
- кораблі /катери – 12;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 1 980 (+10);
- спеціальна техніка – 41.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на 76-ту добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники й далі наступають на Сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.
Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Луганської області, а також Кам’янку Донецької області.
Інфраструктуру заводу Азовсталь у Маріуполі російські загарбники продовжують нищити артилерією та ударами авіації. Бойові дії в місті не припиняються. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.