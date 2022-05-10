Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 26 тис. окупантів. За добу нашим захисникам вдалося знищити ще 350 російських загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, Росія у війні проти України втратила понад 1,1 тис. танків та понад 2,8 тис. бойових броньованих машин.

Втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 170 (+25);

бойові броньовані машини ‒ 2 808 (+44);

артилерійські системи – 519 (+6);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 185;

засоби ППО – 87;

літаки – 199;

гелікоптери – 158;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3);

крилаті ракети – 94;

кораблі /катери – 12;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1 980 (+10);

спеціальна техніка – 41.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 76-ту добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники й далі наступають на Сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Луганської області, а також Кам’янку Донецької області.

Зараз дивляться

Інфраструктуру заводу Азовсталь у Маріуполі російські загарбники продовжують нищити артилерією та ударами авіації. Бойові дії в місті не припиняються. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.