Травень, 20 в 20:18

У розвідці США скептично ставляться до того, що будь-яка зміна громадської думки у Росії здатна вплинути на президента країни-агресора Володимира Путіна та змусити його зупинити війну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у американській розвідці.

Так само у розвідці сумніваються, що війна, розв’язана Росією проти України, яка стала справжньою катастрофою для російських військових, може призвести до відсторонення Путіна від влади. Принаймні про це не доводиться говорити у короткостроковій перспективі.

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Більше того, джерела у західній розвідці повідомили виданню, що Путін сам бере участь у керуванні війною. Зокрема, безпосередньо бере участь в ухваленні рішень, які в більшості армій зарезервовані для офіцерів нижчого рангу.

– Очевидно, що він сам ухвалює рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті, – сказав високопоставлений представник НАТО.

З огляду на вище сказане, важко повірити в те, що громадська думка якось впливає на російського диктатора.