Через санкції російський Аерофлот почне розбирати свої літаки – Bloomberg

Травень, 22 в 19:45

На тлі жорсткого дефіциту деталей, спричиненого санкціями Заходу, російський Аерофлот почне розбирати деякі літаки. Судячи з наявних даних, це може статися вже за три місяці.

Про це з посиланням на експертів IBA повідомяє агенство Bloomberg.

За офіційною інформацією, більшість літаків авіакомпанії (усього їх налічується більше 350) є моделями Airbus та Boeing. Через діючі санкції вказані компанії не займатимуться обслуговуванням потреб Аерофлоту.

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Окрім доступу до ремонту та зміни запчастин літаків, російський Аерофлот різко втратив той пасажиропотік, який був до 24 лютого 2022 року.

Згідно з даними Bloomberg, компанія здійснювала польоти до 56 країн: станом на середину травня ця цифра зменшилася до 13.

Експерти прогнозують, що перспектива Аерофлоту стати компанією, що працює виключно на внутрішньому ринку, є цілком реальною.