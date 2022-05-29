Посол РФ назвав умову, за якої Кремль може використати ядерну зброю

Травень, 29 в 15:44

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін сказав у програмі Sunday Morning, що не вірить у застосування Кремлем ядерної зброї проти України.

Він сказав, що “за російськими військовими правилами”, подібна зброя не використовується “у таких конфліктах як, цей”. Келін додав, що РФ має жорсткі умови її використання, як наявність загрози існування держави.

— Це не має нічого спільного з поточною операцією, – сказав посол.

Келін під час бесіди з кореспондентом ВВС вкотре заперечив, що російські сили обстрілювали мирних жителів, і заявив, що звинувачення у воєнних злочинах в Бучі “сфабриковані”.

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Він також заявив, що російські окупанти начебто “не планували захоплювати Київ”. За його словами, таке завдання нібито не ставилося ніким з військових чи політичних керівників.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що кадри тіл у Бучі були “інсценовані” після відходу росіян. Таких формувань дотримуються й решта дипустанов Росії. Зокрема, російський посол у Варшаві Сергій Андрєєв, якого облили у Варшаві червоною фарбою, назвав різню у Бучі “інсценуванням”.

Щодо ймовірності застосування ядерної зброї РФ висловився нещодавно екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес. Він зазначив, що не впевнений у тому, що Путін може використати ядерну зброю, адже це не надасть йому жодних переваг. В іншому випадку він би це зробив.