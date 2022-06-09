Говорить про війну “НАТО з Росією в Україні”: Кремль використовує псевдоекспертів для пропаганди

Червень, 09 в 14:05

У Центрі протидії дезінформації спростували чергові російські фейки, які поширюють псевдоексперти. Зокрема, датський науковець Ян Оберг у західному інформаційному просторі просуває проросійські наративи про те, що начебто НАТО воює з Росією на території України.

За даними ЦПД, за останній місяць Оберг дав численну кількість інтерв’ю закордонним ЗМІ, які підхопила російська пропаганда.

Псевдоексперт у своїх заявах не підтримав рішення Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО. На його думку, цей крок незалежних держав – лише чергова так звана провокація президента Росії. Однак фахівці переконані, що вільні країни самостійно можуть обирати свій шлях.

Зараз дивляться

– Використання Кремлем псевдоекспертів, які висловлюють “особисту” думку, – це маніпуляція. Росія намагається нав’язати світові свою точку зору, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Оберг стверджує, що саме “НАТО розпочала війну в Україні”, а санкції західних держав проти країни-агресора Росії “необдумані та матимуть саморуйнівні наслідки”, оскільки “РФ більше не захоче співпрацювати”.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Оберг – частий гість пропагандистських ток-шоу Російської Федерації, який роками популяризує ворожі z-настрої на іноземну аудиторію.