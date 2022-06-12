Червень, 12 в 16:50

Представниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила Польщі через ідею депутата Європарламенту Радослава Сікорського передати Україні ядерну зброю.

Вона заявила, що це ставить “під удар” народ Польщі. За її словами, польські політики, які контролюються Америкою, виявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть та розпалюють конфлікти.

– Тепер вони ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу, – написала Захарова.

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Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту, польський політик Радослав Сікорський заявив, що Україна може отримати від західних країн ядерні боєголовки, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум.

До слова, згідно з Будапештським меморандумом, Україна у 1994 році віддала свій ядерний потенціал та набула без’ядерного статусу в обмін на незалежність.

Оскільки Росія порушила умови угоди та посягнула на територіальну цілісніть нашої держави, Захід має допомогти Україні, вважає Сікорський.

Також депутат висловився щодо ймовірності ядерної атаки Росії на територію НАТО. Він наголосив, що нічого, крім певної риторики Путіна, на таку можливість не вказує – жодних приготувань не спостерігається.