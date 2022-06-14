Червень, 14 в 9:28

Російська армія втратила понад 32 тис. військових з особового вкладу під час повномасштабної війни проти України. Найбільші втрати за добу ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати Росії

особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 434 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3 503 (+11) одиниці;

артилерійських систем – 721 (+3) одиниця;

РСЗВ – 229 (+3) одиниць;

засобів ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 213 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 179 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 125 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) одиниці,

спеціальної техніки – 54 (+0).

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському напрямку. Остаточна кількість втраченої техніки та військових РФ уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

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Фото: Генштаб ЗСУ