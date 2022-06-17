Червень, 17 в 20:17

В акваторії Чорного моря черговий буксир Чорноморського флоту Росії Василий Бех, який уразили Військово-морські сили ЗС України, повністю пішов на дно. Про це заявив глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

– Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту РФ, на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс ТОР. Пізніше стало відомо, що він затонув. Невже тупі орки знову казатимуть, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту?

На рахунку Збройних сил України вже є ворожий крейсер, декілька катерів, тепер додалось судно забезпечення, зазначив глава Одеської ОВА.

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– Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря. На відкриття запрошується все військово-політичне керівництво окупантів. А ми друкуватимемо стільки марок із потопленими кораблями, скільки буде треба. Слава Україні, – наголосив Марченко.

Буксир Чорноморського флоту Василий Бех уразили під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК ТОР.