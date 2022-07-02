Липень, 02 в 12:01

На тимчасово окупованих територіях України російські військові починають частіше стріляти один в одного. Вони не можуть поділити майно українців, тому під впливом алкоголю та наркотиків відстоюють награбовані речі за допомогою зброї.

Зокрема, біля міста Токмак, яке тимчасово перебуває під окупацією Росії, розпочався конфлікт між російськими солдатами, який переріс у стрілянину між окупантами. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

За останніми даними, внаслідок збройної сутички загинуло четверо російських військових, ще близько 10 загарбників дістали поранення.

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Проте це не перший випадок, коли окупанти самі себе знищують. Нещодавно радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що російська армія вдарила з повітря по своїх же позиціях у Херсонській області.

Також окупанти намагаються вести розвідку з неба, тому Збройні сили України у Херсонській області збили два безпілотники ворога.

Джерело: Запорізька ОВА