У найближчі роки почнеться розпад Росії на декілька країн – Резніков

Липень, 11 в 0:38

У найближчі роки розпочнеться процес розпаду Росії як країни. Вона перетвориться на різні держави, зокрема, Татарстан, Башкортостан та інші. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Я впевнений, що у найближчі декілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни — Татарстан, Башкортостан тощо, – вважає глава Міноборони України.

Він зазначив, що Росія втратила свої старі союзи з Угорщиною та Казахстаном, які відмовилися співпрацювати з главою Кремля Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення РФ в Україні.

Резніков нагадав про обіцянку президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва підтримувати санкції проти Росії та його відмову визнати квазіутворення “ЛНР” і “ДНР”. Після цього Москва закрила ключовий трубопровід для казахської нафти.

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Джерело: The Sunday Times