Російська Федерація використала турбіну Siemens для Північного потоку-1 як привід для припинення поставок газу.

Про це заявила речниця Міністерства економіки Німеччини. Вона зазначила, що турбіна, яка перебувала на ремонті у Канаді, була запасною, а її використання планувалося лише у вересні.

– За нашою інформацією, ця турбіна є запасною і була призначена для використання у вересні, – сказала речниця.

За її словами, Росія просто використала ситуацію навколо поставки цієї газової турбіни як привід, щоб припинити постачання газу через газопровід Північний потік-1.

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У Мінекономіки ФРН не повідомили, де зараз перебуває турбіна, вказавши лише на заяву Siemens про намір транспортувати її до місця використання “якомога швидше”.

Нагадаємо, Канада вирішила повернути Німеччині відремонтовану турбіну для російського газопроводу Північний потік.

Рішення було ухвалене попри заперечення уряду України, а також великої української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій.

Крім цього, за даними ЗМІ, уряд Канади, у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій, дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для Північного потоку протягом ще двох років.

Джерело: Handelsblatt