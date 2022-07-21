Липень, 20 в 21:36

Російська Федерація щоденно витрачає на війну проти України близько $400 млн.

Відповідні підрахунки зробило українське видання Forbes.

За даними журналістів, найдорожче РФ обходяться снаряди та ракети, через які атак зазнають українські міста та села, при цьому зарплати російських солдатів є однією з найменших статей витрат.

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Згідно із підрахунками, витрати Росії на війну можна розділити на три складові:

кошти на армію;

витрати на техніку;

утримання окупаційного режиму.

Витрати на армію

Відкриті дані вказують, що російські військовослужбовці, що воюють за контрактом, мають зарплату від 200 до 300 тис. рублів на місяць за війну в Україні та додаткові виплати ($53 добових та виплата бойових).

– У середньому на одного солдата, який бере участь у війні, витрачається близько $200 на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 тис. осіб. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько $20 млн на день. Це значно менше, ніж сума компенсацій, яка має виплачуватись загиблим і пораненим, – пояснили журналісти.

За даними Генштабу ЗСУ, в середньому щодня в Україні гине 270 російських військових. За кожного з них родина військового має отримати 7,4 млн рублів, або близько $110 тис.

При цьому кількість поранених, орієнтовно, вдвічі більша – близько 500 солдатів на день, за що сума компенсацій складає 3 млн рублів.

– Таким чином, на компенсації за поранених і вбитих військових бюджет РФ має витрачати близько $50 млн на день, – пише видання.

Інша складова витрати, на яку Росія витрачає значно більше, це снаряди і ракети. За добу російські війська використовують до 50 тис. снарядів вартістю близько $1000 (середня ціна радянського калібру).

Водночас російські війська випускають по Україні приблизно 20 ракет на день. Вартість ракет коливається від кількох сотень тисяч доларів (такі ракети, як, наприклад, Точка-У чи Х-59) до $10 млн і більше (Х-101 та Х-47 Кинджал).

– Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів Іскандер по $3 млн кожна, Калібр по $6,5 млн та дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю $1–2 млн, – пише видання.

Таким чином, середня ціна однієї ракети – близько $3 млн.

Журналісти також врахували підтримку для російської армії необхідних регулярних постачань амуніції (патрони, гранати, бронежилети, одяг тощо) та матеріалів забезпечення війська (паливо, харчі, запчастини).

– Визначити точні видатки Росії складно, але раніше повідомлялося, що під час військових навчань РФ витрачала близько $10 млн на день на їхнє проведення. В умовах реальної війни і розтягнутих ланцюгів постачань ці кошти принаймні удвічі більші, – пишуть журналісти.

Втрати техніки

Однією з найбільших статей збитків для РФ є втрачена техніка, особливо російські танки та авіація. В середньому за день війни Росія втрачає авіації на суму $60 млн, а танків і броньованих машин – на $40 млн.

Спираючись на дані Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні понад 1650 танків. Ціна одного коливається від $0,5 млн у випадку старої немодернізованої радянської одиниці, до $3-5 млн за більш сучасні Т-80 та Т-90. Переважна більшість знищених російських танків – модернізовані Т-72Б, які були основною бойовою одиницею на момент вторгнення. Їхня ціна – близько $2 млн.

Видання зазначає, що вартість бронетехніки коливається від $150 тис. до $200 тис. у випадку старих МТ-ЛБ та БМП-1, а у випадку модернізованих БМП-2 та БМП-3 – до $2 млн за одиницю.

Найсуттєвішою графою витрат є авіація і флот. Так, за старий штурмовий літак Су-25 треба віддати близько $11 млн, а новий Су-35 коштує близько $100 млн. За підрахунками журналістів, середня вартість однієї одиниці знищеної авіації складає близько $25 млн.

Досі найціннішою втратою ворога є російський ракетний крейсер Москва, який коштував близько $750 млн. За підрахунками журналістів, українські військові змогли знищити російський флот на суму понад $1 млрд за час після 24 лютого.

Супутні втрати

За даними видання, крім прямих витрат на армію, Росія має суттєві опосередковані витрати: це і фінансування окупаційних адміністрацій, і додаткові виплати Росгвардії за роботу на окупованих територіях, і фінансування найманців, серед яких так звана група Вагнера.

– На підтримку затрат для війни має працювати і тил, який забезпечує логістику і доставку техніки на фронт, її відновлення і зняття зі зберігання, підготовку й відпочинок резервних сил, лікування поранених, – пояснили журналісти.

Тому орієнтовні витрати на підтримку тилу становлять близько $50–100 млн на день.

При цьому Росія щоденно втрачає на війні суму, еквівалентну вартості експорту природного газу в Євросоюз. Частину цих коштів Росія може перекладати на майбутні періоди, допускають журналісти.

– Російський уряд занижує свої реальні втрати та вважає велику кількість солдат зниклими безвісті, що дозволяє не виплачувати компенсацію родинам загиблих. Також втрати техніки будуть перекладені на той період, коли Росія випускатиме нові одиниці. Тобто вони не є обтяженням федерального бюджету прямо зараз, – йдеться у матеріалі.

Таким чином, загальними витратами Російської Федерації на війну проти України є близько $55 млрд із початку широкомасштабного вторгнення.

Видання резюмує, що в довгостроковій перспективі Кремль може заплатити одну з найвищих цін за війну, після Другої світової. При цьому бюджет Росії наразі достатній, аби покривати прямі військові витрати, а російське політичне керівництво навряд чи зупинять вартість війни та її економічні наслідки.

Фото: ГУР