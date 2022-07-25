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Факти / Світ / Росія

Британська розвідка: у РФ дилема – посилювати наступ чи зміцнювати оборону

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські командири стикаються з дилемою – посилювати наступ чи зміцнювати оборону.

Про це розвідка Великої Британії повідомила вранці 25 липня.

– Крім добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує долати проблему вилучення та ремонту тисяч пошкоджених під час війни в Україні бойових машин, – зазначають в оборонному відомстві.

У розвідці зазначили, що тиждень тому ідентифікували завод із ремонту військової техніки поблизу хутора Барвінок у Бєлгородській області Росії, що всього за 10 км від кордону з Україною.

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Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, зокрема основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки.

Тим часом, зазначають у Міноборони Великої Британії, на Донецькому та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої.

Карта бойових дій довкола Донецька 24 липня 2022

ISW

За даними Генерального штабу Збройних сил України, напередодні українські військові відбили штурмові дії окупантів на напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка на Краматорському напрямку.

Провалом та відходом обернувся для РФ і штурм у напрямку Вершина – Луганське на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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