Британська розвідка: у РФ дилема – посилювати наступ чи зміцнювати оборону

Липень, 25 в 9:06

Російські командири стикаються з дилемою – посилювати наступ чи зміцнювати оборону.

Про це розвідка Великої Британії повідомила вранці 25 липня.

– Крім добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує долати проблему вилучення та ремонту тисяч пошкоджених під час війни в Україні бойових машин, – зазначають в оборонному відомстві.

У розвідці зазначили, що тиждень тому ідентифікували завод із ремонту військової техніки поблизу хутора Барвінок у Бєлгородській області Росії, що всього за 10 км від кордону з Україною.

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Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, зокрема основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки.

Тим часом, зазначають у Міноборони Великої Британії, на Донецькому та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, напередодні українські військові відбили штурмові дії окупантів на напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка на Краматорському напрямку.

Провалом та відходом обернувся для РФ і штурм у напрямку Вершина – Луганське на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence