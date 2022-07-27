Липень, 27 в 15:43

Російський військовий порівняв повномасштабну війну в Україні з чеченською та афганською. За його словами, це був “дитячий садочок” порівняно з тим, що зараз відбувається у нашій країні.

Про це йдеться у розмові російського солдата з дружиною, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. За словами окупанта, він негативно ставиться до російської влади та військового командування.

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Окупант навів приклад про перебування на фронті чеченського батальйону Восток. За його словами, вони приїхали, їм дали прочуханки, після цього вони поїхали.

– Тут взагалі пи… (суцільний жах, – Ред.), я тобі кажу. Чеченська та афганська (війни) – ясельки, – розповів російський військовий.

Дружина ж окупанта розповіла останні новини, зокрема, що Ростовську частину розгромили. За її словами, там зараз відбувається дуже великий набір солдатів, беруть ледь не всіх підряд, щоб підписати контракт.