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Факти / Світ / Росія

У британській розвідці пояснили, навіщо РФ візити до країн Африки

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Сєргєй Лавров
Фото: Depositphotos

Росія намагатиметься використати візити до країн Африки, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі.

Крім того, РФ спробує заручитися підтримкою африканських держав, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення до України.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії зазначили 27 липня.

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– Росія з 2014 року докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи ПВК Вагнера як один зі своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.

Очевидно, РФ вірить, що взаємодія з Африкою посилить ідентичність “великої держави”, до якої вона прагне, – зазначають у британській розвідці.

Другорядною метою Росії, вважають в оборонному відомстві, є отримання товарних концесій, а також переконання африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.

Нагадаємо, що нині міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перебуває з візитом у Єгипті, Ефіопії, Уганді та Республіці Конго.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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