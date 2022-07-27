У британській розвідці пояснили, навіщо РФ візити до країн Африки
Росія намагатиметься використати візити до країн Африки, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі.
Крім того, РФ спробує заручитися підтримкою африканських держав, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення до України.
Про це в розвідці Міноборони Великої Британії зазначили 27 липня.
– Росія з 2014 року докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи ПВК Вагнера як один зі своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.
Очевидно, РФ вірить, що взаємодія з Африкою посилить ідентичність “великої держави”, до якої вона прагне, – зазначають у британській розвідці.
Другорядною метою Росії, вважають в оборонному відомстві, є отримання товарних концесій, а також переконання африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.
Нагадаємо, що нині міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перебуває з візитом у Єгипті, Ефіопії, Уганді та Республіці Конго.
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Джерело: Ministry of Defence