Серпень, 06 в 7:08

У Росії її триває формування 3-го армійського корпусу.

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російський блогер і військовий кореспондент Саша Коц повідомив про набір добровольчого батальйону Самара, який увійде до складу 3-го армійського корпусу армії РФ. Батальйон набирає чоловіків віком від 18 до 50 років, які мають як мінімум середню або вищу освіту, без обов’язкового військового досвіду.

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Аналітики ISW раніше повідомляли з посиланням на українські офіційні особи, що в РФ формують 3-й армійський корпус чисельністю 15 500 осіб у Західному військовому окрузі (ЗВО), що базується у Мулиному Нижньогородській області.

Крім того, у російських регіонах продовжують формувати добровольчі батальйони.

Наприклад, губернатор Омської області Олександр Бутков напередодні повідомив, що в області продовжують формування трьох добровольчих батальйонів – Іртиш, Авангард та Ом – для перекидання на Донбас для інженерного, медичного та тилового забезпечення.

Бутков заявив, що новобранцям нададуть одноразову виплату у розмірі 100 000 рублів (приблизно 1612 доларів), але кошти виплатять лише після трьох місяців служби.

Також російські новобранці отримуватимуть щомісячну зарплату у розмірі від 40 000 до 50 000 (приблизно 661–826 доларів), яка збільшиться до 130 000 (приблизно 2147 доларів) після того, як вони заїдуть на територію України.